Akui Sedikit Beban Selama Syuting Tersanjung the Series, Rezky Aditya: Begitu Suksesnya Serial Sebelumnya

ERA.id - Aktor Rezky Aditya dipercaya memerankan karakter Bobby dalam Tersanjung the Series. Sebenarnya Tersanjung the Serial alur ceritanya diangkat dari sinetron fenomenal Tersanjung yang hits diera 2000-an. Meski diangkat dari kisah lama, namun jalan cerita yang disuguhkan WeTV Original Tersanjung the Series disesuaikan persoalan-persoalan yang dihadapi anak muda saat ini.



Memerankan karakter Bobby, Rezky Aditya merasa bangga karena bisa berakting dan menjadi bagian dari web series tersebut. Suami Citra Kirana ini berharap masyarakat Indonesia menyukai Tersanjung the Series.



"Rasanya saya juga bangga bisa tergabung sama Tersanjung. Setelah melihat trailernya luar biasa wow, jadi nggak sabar untuk menyaksikan dan moga-moga bisa diterima sama masyarakat Indonesia," ungkap Rezky Aditya di acara press conference WeTV Original Tersanjung the Series di Multivision Tower, Kuningan Jakarta Selatan, pada Jumat (3/11/2021).

Tersanjung the Series (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Saat mendapatkan tawaran syuting Tersanjung the Series, bapak anak satu ini merasa sedikit beban. Sebab, sinetron Tersanjung sangatlah sukses dan banyak dicintai masyarakat Indonesia. Maka dari itu, ia berharap Tersanjung the Series bisa diterima baik oleh para penonton.



Tersanjung the Series (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Sebelum syuting, para pemain memerlukan waktu sebulan untuk mendapatkan chemistry. Rezky mengaku dirinya tak susah mendapatkan chemistry dengan Jessica Mila (Indah) karena sudah sempat saling kenal. Namun, Rezky baru pertama kali beradu akting dengan Rayn Wijaya (Rama)



"Awal-awal pasti running dulu satu bulan lebih persiapan sebelum syuting. Pas lagi itu dicocok-cocokin semuanya, banyakin ngobrol, sebelumnya sama Mila sudah kenal jadi nggak susah cari chemistry. Sama Rayn walau baru sekali ketemu karena beda generasi. Jadi, kita sama-sama menghargai dan menghormati jadi enak-enak saja" lanjutnya.

