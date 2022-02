Spider-Man: No Way Home Hanya Masuk Satu Nominasi di Oscar 2022, Penggemar Kecewa!

ERA.id - Penggemar film Spider-Man: No Way Home harus menelan kekecewaan usai daftar film yang masuk nominasi Piala Oscar 2022 diumumkan oleh Academy of Motion Pictures Arts and Science (AMPAS). Kekecewaan tersebut dirasakan karena film tersebut hanya masuk dalam satu nominasi, yakni Best Visual Effects.



Sebelumnya sudah menjadi rahasia umum bahwa film yang dibintangi oleh Tom Holland ini merupakan film yang sukses besar di akhir tahun 2021. Meski demikian, memang bukan menjadi jaminan hal tersebut bisa membuatnya masuk nominasi Oscar.



Namun, tetap saja kekecewaan begitu dirasakan penggemar karena Spider-Man: No Way Home tidak masuk ke dalam kategori utama dan paling tinggi, yakni Best Picture. Kekecewaan penggemar ini pun banyak disampaikan melalui Twitter.



