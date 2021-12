Disebut Karya Terbaik Marvel, Spider-Man: No Way Home Tuai Banyak Pujian dari Kritikus Film

ERA.id - Film yang begitu dinantikan Spider-Man: No Way Home akhirnya resmi tayang. Meski baru tayang, film ini tampaknya sudah meraih kesuksesan dengan menuai pujian dari para kritikus film di situs Rotten Tomatoes.



Berdasarkan penilaian yang dihimpun, film yang dibintangi Tom Holland ini mendapat skor Tomatometer mencapai 94 persen dari total 28 kritikus film.



Salah satu kritikus dari Forbes, Scott Mendelson menyampaikan bahwa Spider-Man: No Way Home merupakan film yang menghibur dan ceritanya seimbang dengan film sebelumnya, hingga dipuji sebagai bentuk kesatuan dari Marvel Cinematic Universe (MCU).



