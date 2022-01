Astaga, Daniel Radcliffe 'Harry Potter' Ternyata Pernah Mencintai Helena 'Bellatrix Lestrange'

ERA.id - Para bintang film Harry Potter ternyata ada yang terlibat cinta lokasi. Setelah Emma Watson, kini pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe, mengakui bahwa pernah menaruh rasa pada Helena Bonham Carter, yang memerankan Bellatrix Lestrange.



Hal ini terungkap lewat sesi reuni Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, yang tayang 1 Januari 2022. Pada satu segmen, Daniel mengungkapkan bahwa ini sempat menyukai Helena dan menulis surat cinta untuknya.



Daniel menyampaikan bahwa surat tersebut ia tulis setelah mereka rampung bermain dalam Harry Potter and the Deathly Hallows. Tak hanya itu, Daniel bahkan membacakan surat cintanya untuk Helena tersebut.



Tag: harry potter Daniel Radcliffe helena bonham carter