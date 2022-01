Ternyata, Emma Watson Sempat Ingin Berhenti Perankan Hermione Granger di Harry Potter, Kenapa?

ERA.id - Acara reuni Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts mengungkapkan segudang fakta tentang para pemain film Harry Potter. Seperti Emma Watson yang ternyata sempat ingin berhenti memerankan karakter utama Hermione Granger di film tersebut.



Fakta mengejutkan ini disampaikan oleh David Yates, sutradara film kelima yang berjudul Harry Potter and the Order of the Phoenix. Di tengah diskusi pembuatan film lanjutan kelima itu, Emma awalnya tidak langsung menyetujui bakal kembali memerankan Hermione Granger.



"Ketika saya memulai, satu hal David Yerman (produser) dan studio bicara ke saya bahwa Emma tidak yakin ingin melanjutkan Harry Potter," ungkap David Yates, dilansir dari Entertainment Tonight.



