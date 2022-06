Sony Pictures Berencana Rilis Spider-Man: No Way Home Extended Cut di Bioskop, Indonesia Kebagian?

ERA.id - Sony Pictures mengumumkan pihaknya akan merilis film Spider-Man: No Way Home Extended Cut atau The More Fun Stuff Version. Rencananya versi tersebut akan diputar di bioskop selama Labor Day Weekend atau Akhir Pekan Hari Buruh.



Pengumuman ini datang pada Jumat (10/6/2022) malam waktu setempat bertepatan dalam perayaan 60 tahun karakter buku komik Spider-Man dan 20 tahun film Spider-Man. Selama acara tersebut turut tampil teaser klip dari film di mana Tom Holland bersatu dengan Tobey Maguire dan Andrew Garfield.



"Ini sangat keren. Kita harus melakukan ini lagi," kata Peter Parker, dikutip Variety, Rabu (15/6/2022).



Tag: Spider-Man: No Way Home spider man spider-man: no way home extended cut