Guardians of the Galaxy Bakal Jadi Film Terakhir, Ini Kata Sang Sutradara

ERA.id - Sutradara James Gunn memastikan film superhero Guardians of the Galaxy Vol.3 menjadi film terakhir bagi tim Guardians. Gunn memastikan penggemar akan berpisah dengan tim yang ada di dalam film di 2023 mendatang.



Berbicara di podcast Hero Nation Deadline, James Gunn menyinggung tentang film garapannya yang dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, dan lainnya. Gunn menegaskan film ketiga Guardian of the Galaxy menjadi rangkaian akhir dari superhero yang tinggal di luar angkasa.



"Ini akhir bagi kami, terakhir kali orang melihat tim Guardians ini," kata Gunn, dikutip People, Senin (31/1/2022).





Tag: James Gunn guardian of the galaxy vol 3 guardian of the galaxy