Kisahkan Suasana Syuting Film Terakhir, Zoe Saldana Sebut Para Pemeran Guardians of the Galaxy Sangat Emosional

ERA.id - Aktris Zoe Saldana mengungkap perasaan terdalamnya untuk film trilogi terakhir Guardians of the Galaxy. Saldana mengungkap para pemeran sangat emosional ketika syuting film terakhir.



Dalam sebuah wawancara bersama dengan Empire, pemeran Gamora dalam Guardians of the Galaxy itu berbagi tentang rahasia pembuatan film ketiga. Dia mengungkap perpisahannya dengan karakter berwarna hijau itu sangat menyakitkan baginya.



"Ini pahit. Setelah bertahun-tahun mengeluh tentang riasan hijau itu, saya merasa sudah bernostalgia tentangnya," kata Saldana, dikutip People, Kamis (17/2/2022).



