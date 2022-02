Rekomendasi 7 Drama China yang Bisa Ditonton saat Liburan Imlek

ERA.id - Masih dalam suasana libur Imlek, Anda mungkin belum bisa menikmati waktu rehat secara paripurna karena harus tinggal di rumah saja. Salah satu cara menghabiskan waktu di rumah yang menyenangkan adalah menonton berbagai koleksi drama China yang bisa disaksikan di Viu.



Kisah cinta penuh warn aini semakin seru apabila disaksikan bersama keluarga dan orang terkasih. Simak 7 drama China di bawah ini dan langsung saksikan di Viu.

1. Begin Again

Begin Again adalah serial drama China yang diadaptasi dari lakorn Thailand berjudul Samee Ngern Phon. Hadir sepanjang 35 episode, drama bergenre komedi dan romantis ini menyoroti pernikahan kontrak antara CEO perempuan dan dokter yang dibintangi oleh Zhou Yu Tong dan Gong Jun. Sejak pemutaran perdana, chemistry keduanya pun sangat lucu dan menawan.



Dikisahkan Lu Fangning (diperankan oleh Zhou Yu Tong) adalah CEO Luning Group yang dikenal arogan, percaya diri, cantik, dan kaya. Memasuki usia tiga puluhan, ia yang terus mendapat tekanan untuk menikah dari keluarga akhirnya memutuskan bahwa ia sangat membutuhkan suami dan ingin memiliki anak.



2. Perfect & Casual

Tidak perlu menunggu waktu lama bagi Anda untuk jatuh cinta dengan serial Perfect & Casual ini, karena hanya sejak 5 menit awal saja, Anda sudah dibuat ketagihan nonton. Masih bertema tentang pernikahan kontrak, kali ini hubungan yang terjalin antara dosen tampan yang sangat dingin dengan mahasiswanya.



Yun Shu (diperankan oleh Xu Ruo Han), mahasiswa senior Universitas Zheng Ben secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Zhang Si Nian (diperankan oleh Miles Wei) saat sedang membeli kopi di kafe kampus. Pertemuan itu berujung kacau. Ternyata, Zhang Si Nian adalah profesor matematika Universitas Zheng Ben yang baru saja kembali.



(Dok. Viu)

Melalui serangkaian pertemuan yang tampaknya kebetulan, Yun Shu dan Zhang Si Nian sepakat untuk terlibat dalam pernikahan kontrak. Ketika perasaan di antara mereka tumbuh, bagaimana mereka akan merahasiakan hubungan mereka dari orang-orang di sekitar mereka dan lingkungan kampus?

3. First Romance

Bagi Anda yang menggemari romansa berlatar semasa SMA dan kampus, drama First Romance menjadi salah satu tontonan wajib yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Drama ini akan menyoroti tentang dua insan yang jatuh cinta dan menjadi cinta pertama satu sama lain meski dengan waktu yang berbeda.



Bertahun-tahun yang lalu, Yan Ke (diperankan oleh Riley Wang) dan Xiong Yi Fan (diperankan oleh Wan Peng) adalah teman semasa sekolah. Namun, Xiong Yi Fan tidak menyadari bahwa pada saat itu Yanke menyukainya. Sekarang, semua telah berbeda. Yan Ke menjadi salah satu siswa paling populer, dicintai penjuru kampus, dan pianis muda.



(Dok. Viu)

Meski begitu, Yan Ke tetap merasa hampa. Ketika suatu peristiwa mempersatukannya dengan Xiong Yi Fan, sekarang giliran Xiong Yi Fan yang jatuh cinta pada pandangan pertama ke Yan Ke. Ikuti kisah mereka selengkapnya untuk tahu bagaimana kisah cinta pertama antara dua insan ini akan terjalin.

4. Professional Single

Meskipun drama Professional Single berjudul tentang ‘single’, tetapi dalam drama ini Anda akan disajikan dengan pasangan yang menggemaskan. Memiliki alur cerita yang ringan dan tidak membosankan, serta adegan romantis dari pasangan utama di setiap episodenya membuat drama Professional Single tepat untuk menjadi pilihan favorit.



(Dok. Viu)

Professional Single berlatar di sekolah seni dan menyoroti tentang siswa yang mengalami banyak kesulitan dan meraih cita-cita artistiknya. Qin Shen Shen (diperankan oleh Aaron Deng) dan Yuan Qian (diperankan oleh Ireine Song) adalah mahasiswi jurusan seni yang telah melajang sejak lahir dan enggan berpacaran. Karena intensnya pertemuan mereka, keduanya menjadi saling jatuh cinta namun gengsi untuk mengakuinya. Akibat gengsi tersebut, mereka kini menjadi teman tapi mesra. Akankah mereka akhirnya mengakui perasaan masing-masing?

5. Count Your Lucky Stars

Count Your Lucky Stars menjadi salah satu drama China yang paling dinantikan di tahun 2020 karena drama tersebut menandai sebagai comeback dari Tao Ming She ‘Meteor Garden’, Jerry Yan kembali ke layar kaca usai hiatus selama 4 tahun. Di sini, Jerry Yan juga beradu akting dengan bintang ‘Meteor Garden’ beda generasi, yaitu Shin Yue. Meskipun keduanya terpaut usia 20 tahun, tetapi mereka berhasil menampilkan chemistry sempurna dan menggemaskan.



(Dok. Viu)

Drama Count Your Lucky Stars akan berpusat mengenai nasib dan keberuntungan seseorang yang dapat ditukar hanya dalam sekejap. Kehidupan Tong Xiaoyou (diperankan oleh Shen Yue) seorang perancang busana yang rajin, tapi terus mengalami kesialan. Sedangkan Lu Xingcheng (diperankan oleh Jerry Yan) telah menerima semua keberuntungan di dunia. Namun suatu kecelakaan menyebabkan keberuntungan mereka tertukar dan hidup mereka berubah drastis. Bagaimana nasib mereka berlanjut setelah peristiwa tak teduga terjadi?

6. Le Coup de Foudre

Diadaptasi dari novel karya Qiao Yi berjudul I Don’t Like This World, I Only Like You, drama Le Coup De Foudre didasarkan pada kisah cinta dari Qiao Yi bersama suaminya yang dimulai sejak SMA. Selain itu, judul drama Le Coup De Foudre juga berasal dari Bahasa Perancis yang artinya adalah cinta pada pandangan pertama.



(Dok. Viu)

Le Coup De Foudre mengisahkan Zhao Qiao Yi (diperankan oleh Janice Wu) dan Yan Mo (diperankan oleh Zhang Yu Jian) adalah teman sebangku semasa sekolah menengah. Keduanya pun berjanji akan belajar di luar negeri bersama usai lulus. Tetapi, insiden keluarga membuat Qiao Yi membatalkan rencananya. Yan Mo akhirnya tetap pergi tanpa Qiao Yi. Sejak saat itulah, mereka putus kontak. Empat tahun telah berlalu dan mereka kembali dipersatukan saat reuni SMA. Akankah cinta mempersatukan mereka kembali yang sudah berpisah?

7. Lucky With You

Jatuh cinta terhadap bodyguard sendiri? Terlebih, bodyguard-nya sudah berstatus janda? Tidak ada yang tidak mungkin di Lucky With You. Wanita hebat itu adalah Wu Yiu yang diperankan secara apik oleh Claudia Wang. Bukan sembarang bodyguard, dia adalah atlet Taekwondo, lho.



(Dok. Viu)

Dikisahkan Wu Yiu (diperankan oleh Claudia Wang) mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang telah berselingkuh. Namun, semua properti dan hak asuh anak jatuh kepada mantan suaminya. Agar bisa mengajukan banding, dia membutuhkan dana yang besar. Sekarang, dia disewa perusahaan keamanan untuk dilatih menjadi pengawal professional dengan tugas utamanya adalah menjaga “Marquis” (diperankan oleh Johnny Huang) yang mempunyai banyak musuh. Seiring waktu, Yiu menyadari bahwa Marquis memiliki peran kunci dalam kehidupannya.

Tag: imlek Drama China tahun baru china Tahun baru Imlek imlek 2022