Charlie Cox Pastikan Daredevil Muncul di MCU Usai Jadi Cameo di Spider-Man: No Way Home

ERA.id - Aktor Charlie Cox mengungkap dirinya akan kembali perankan Daredevil setelah muncul jadi cameo di film Spider-Man: No Way Home. Cox membenarkan dia akan mengulangi perannya untuk film MCU di masa depan.



Cox membintangi serial televisi Daredevil yang mulanya tersedia di Netflix dari 2015 hingga 2018. Karakter ikonik itu pun kabarnya akan kembali ke layar lebar setelah muncul di Spider-Man: No Way Home.



"Aku tahu sesuatu. Aku tidak tahu banyak, tapi aku tahu akan ada sesuatu yang lain," kata Charlie Cox, dikutip Radio Times, Kamis (24/2/2022).