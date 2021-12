Kisah Lucu Zendaya dan Tom Holland Saat Syuting Spider-Man: No Way Home, Jadi Kenangan Tak Terlupakan

ERA.id - Menjelang penayangannya, Tom Holland dan Zendaya saat ini dalam masa mempromosikan film terbaru mereka, Spider-Man: No Way Home. Pada satu wawancara, mereka membagikan kisah lucu saat syuting satu adegan dalam film tersebut.



Kisah lucu ini dibagikan keduanya saat tampil di program The Graham Norton Show belum lama ini. Kelucuan saat melakoni satu adegan tersebut ternyata terjadi gegara perbedaan tinggi yang mereka punya, di mana Zendaya lebih tinggi daripada Tom.



Pada adegan tersebut, Tom Holland yang berperan sebagai Spider-Man berusaha menyelamatkan Zendaya yang berperan sebagai kekasihnya, yakni MJ. Saat adegan penyelamatan dari terbang di udara hingga mendarat, nyatanya kaki Zendaya lebih dahulu mendarat daripada Tom, dan ini tidak sesuai dengan naskah.



Tag: tom holland Zendaya Spider-Man: No Way Home