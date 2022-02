Tom Holland Bantah Beli Rumah Mewah Bareng Zendaya di London: Saya Tidak membeli Rumah Baru

ERA.id - Aktor peran Spider-Man, Tom Holland menjawab rumor yang belakangan beredar tentang hubungannya dengan Zendya. Holland membantah tegas dirinya membeli rumah mewah di London bersama Zendaya.



Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Tom Holland selama penampilan di Live with Kelly and Ryan beberapa waktu lalu. Bintang film Spider-Man: No Way Home itu membantah tegas dia akan tinggal bersama kekasihnya di London.



"Banyak orang menelepon saya, karena ternyata, saya membeli rumah baru di London Selatan? (Itu) yang benar-benar salah!" kata Tom Holland, dikutip People, Minggu (20/2/2022).