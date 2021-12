Produser Pastikan Ada Kelanjutan Spider-Man: No Way Home, Tom Holland Juga Ikut Terlibat

ERA.id - Prodeser film Spider-Man: No Way Home, Amy Pascal memastikan akan ada kelanjutan dari film tersebut. Pascal juga menyebut Tom Holland akan tetap terlibat sebagai Spider-Man.



Melansir dari Indieware, Amy Pascal membantah pernyataan Tom Holland sebelumnya yang menyebut film Spider-Man: No Way Home menjadi karya terakhirnya. Pascal menegaskan film yang diproduserinya bukan menjadi karya terakhir dirinya bersama Tom Holland.



"Ini bukan film terakhir yang akan kami buat dengan Marvel. [ini bukan] film Spider-Man terakhir. Kami sedang bersiap-siap untuk membuat film 'Spider-Man' berikutnya bersama Tom Holland dan Marvel," kata Pascal, dikutip Indiewire, Selasa (30/11/2021).







Sebelumnya kekasih Zendaya itu mengeluarkan rumor yang menyebut dirinya akan keluar dari Spider-Man awal bulan ini. Bersama dengan GQ Magazine, Holland menyebut sudah waktunya dia melepaskan karakter ikonik yang sudah melekat pada dirinya.



"Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk pindah. Mungkin yang terbaik untuk Spider-Man adalah mereka membuat film Miles Morales," kata Holland ke GQ Magazine.



"Saya harus memperhitungkan Peter Parker juga, karena dia adalah bagian penting dalam hidup saya. Jika saya bermain Spider-Man setelah saya berusia 30 tahun, saya telah melakukan kesalahan," lanjutnya.



Diketahui karakter Spider-Man hampir dikeluarkan dari MCU lantaran Disney dan Sony Pictures gagal mencapai kesepakatan. Dalam kesepakatan itu Disney dan Sony menginginkan adanya pembagian karakter.



Holland disebut menjadi salah satu orang terpenting yang membuat salah satu bos Disney Bob Iger menyetujui kesepakatan dengan Sony Pictures. Di mana saat itu Holland menerima telepon dari Iger dalam keadaan mabuk dan menangis.



"Kami sedang mengerjakan kuis dan saya minum tiga liter, belum makan banyak, dan saya mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan saya punya firasat. Saya seperti, 'Saya pikir ini Bob Iger tapi saya mabuk.' Saya benar-benar emosional karena saya merasa semuanya akan segera berakhir," kata Tom Holland.



Alhasil dengan perjuangan yang tidak disengaja itu Amy Pascal bisa terus membuat karya dan melanjutkan kisah Spider-Man. Spider-Man: No Way Home diagendakan tayang di bioskop Hollywood mulai 17 Desember 2021.





Tag: tom holland Spider-Man: No Way Home