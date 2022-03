Siap Tayang, Film The Batman Tuai Respons Positif dari Kritikus

ERA.id - Film The Batman berhasil mendapatkan respons dan ulasan positif dari kritikus film di laman Rotten Tomatoes. Diketahui, meski belum resmi tayang secara umum, The Batman sudah tayang secara premiere yang sebagian besar dihadiri oleh media belum lama ini.



Dalam situs Rotten Tomatoes, The Batman berhasil mendapatkan skor 87 persen yang diberikan oleh kritikus film dari berbagai media ternama dunia. Untuk di IMDb, film ini berhasil mendapatkan rating yang cukup tinggi juga, yakni 9,3/10.



Dilansir dari Screen Rant, kritikus banyak yang memuji film ini dari pengambilan nuansa gelapnya yang apik, akting para pemainnya, hingga alur cerita yang mendebarkan dan menegangkan. Meski demikian, ada juga review yang mengkritik akan terbatasnya aksi laga dalam film yang dipengaruhi oleh rate usia penonton, yakni PG-13.



Tag: the batman kritikus film Robert Pattinson