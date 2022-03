Diangkat dari Novel Terlaris, The Other Side Siap Diadaptasi Menjadi Film

ERA.id - Salah satu novel yang laris yang dibaca di Wattpad, "The Other Side" diadaptasi menjadi film layar lebar. Rencananya, film ini akan tayang 17 Maret. Penulis novel, Alya Ranti mengaku antusias dengan penayangan film ini.



"Jadi saat novel ini dibaca 13 juta kali mulai ada banyak PH yang menghubungiku untuk diadaptasi menjadi film. Tapi belum nemu PH yang pas di hati, sampai ketemu sama PH Lingkar Film baru cocok. Aku terlibat di pembuatan skenario. Banyak diskusi untuk naskah dan casting," ujar Alya dalam jumpa pres virtual, Selasa, 1 Maret.



Kini, adapatsi film sudah selesai dilakukan. Alya berharap hasilnya disukai pembara. "Aku senang banget pas dikasih tahu jadi film. Saat diumumkan ke pembaca, mereka juga suka dengan pilihan Lingkar Film. Aku suka banget the Other Side berada di tangan yang tepat," jelasnya.



