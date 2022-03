Novel Bestseller The Other Side Diangkat Jadi Film, Sutradara Janjikan Akhir Cerita Luar Biasa

ERA.id - Novel bestseller di platform online Wattpad, The Other Side diangkat menjadi sebuah tim dengan judul yang sama. Sang sutradara film ini, Girry Pratama mengatakan bahwa cerita di filmya akan sangat menarik dan menjanjikan ending yang luar biasa.



Girry mengungkapkan bahwa cerita di film dengan di novelnya tidak sama persis. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah disetujui oleh penulisnya, dan mengaku akan membuat akhir cerita luar biasa yang belum pernah ada di film lainnya.



"Ceritanya 60 persen beda dari novel atas persetujuan Alya juga. Beda lah endingnya luar biasa dan enggak pernah dilakukan PH lain. Contoh saja ya misal Nathan dan Salma, Dilan dan Milea tahu endingnya gimana. Nah Alea dan Revo ini enggak akan diketahui penonton. Kami membuat seperti dunia nyata aja sih, enggak dibuat-buat," jelas Girry melalui pernyataan resmi.





