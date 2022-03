Berkisah Seputar Kehidupan Pribadi dan Karier, Film Dokumenter tentang Pamela Anderson Bakal Digarap

ERA.id - Sebuah film dokumenter baru yang berfokus pada kehidupan Pamela Anderson dan menghadirkan bintang Baywatch itu akan dibuat oleh Netflix.



"Pamela Anderson siap untuk menceritakan kisahnya dalam sebuah film dokumenter baru," kata isi pernyataan Netflix dilansir The Hollywood Reporter.

Netflix juga menyebutkan bahwa Anderson sedang membuat catatan tentang kehidupan dan karienya.



Ryan White yang dikenal lewat The Case Against 8 dan Ask Dr. Ruth akan menjadi sutradara dari dokumenter tersebut. Film ini juga akan menampilkan arsip dan materi jurnal yang belum pernah dilihat sebelumnya serta wawancara dengan Anderson.