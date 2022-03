Bintang Film The Suicide Squad Bergabung ke Film Fast and Furious 10

ERA.id - Bintang film The Suicide Squad, Daniela Melchior dilaporkan bergabung ke jajaran pemeran film Fast and Furious 10. Melchior akan bergabung dengan Jason Momoa sebagai pemain baru dalam film yang dibintangi Vin Diesel.



Menurut laporan TheWrap, Daniela Melchior sedang dalam tahap pembicaraan untuk bergabung di film Fast and Furious 10. Sayangnya belum diketahui pasti peran apa yang nantinya akan dia mainkan.



Detail plot untuk Fast 10 juga masih dirahasiakan, termasuk detail karakter lainnya yang akan bermunculan. Pemeran Ratcatcher 2 di The Suicide Squad itu bergabung dengan pemeran baru Jason Momoa yang kabarnya bisa berperan sebagai salah satu penjahat di film ini.



Tag: Daniela Melchior Fast and Furious 10 the suicide squad