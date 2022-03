Sebut Pemeran Squid Game Tidak Terkenal, Steven Spielberg Tuai Kecaman

ERA.id - Sutradara film Steven Spielberg menuai kecaman usai terlibat kontroversi Squid Game. Spielberg dikecam usai menyebut para pemeran Squid Game tidak terkenal.



Pernyataan kontroversi Spielberg itu disampaikan olehnya saat gelaran PGA Awards, Sabtu (19/3/2022). Mulanya dia mengomentari tentang kesuksesan Squid Game yang mencuri perhatian dunia.



"Squid Game hadir dan mengubah perhitungan sepenuhnya untuk kita semua," kata Spielberg, dikutip IndieWire, Kamis (24/3/2022).



Steven Spielberg said the Netflix series "Squid Game" proves that "unknown people can star entire miniseries, can be in movies." https://t.co/7RTNcHywqt pic.twitter.com/sua1vszaPX