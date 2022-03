Ukir Sejarah, Troy Kotsur Jadi Aktor Tunarungu Pertama Raih Oscar 2022

ERA.id - Aktor Troy Kotsur berhasil mengukir sejarah di ajang penghargaan bergengsi Oscar 2022. Kotsur jadi aktor tunarungu pertama yang meraih kemenangan di Oscar lewat aktingnya.



Kemenangan aktor 53 tahun itu tercatat sebagai salah satu sejarah Oscar setelah 35 tahun berlalu. Di mana sebelumnya Marlee Matlin menjadi aktris tunarungu pertama di Oscar lewat Children of a Lesser God.



Kotsur berhasil membawa pulang piala Aktor Pendukung Terbaik dalam film CODA. Dia pun mededikasikan kemenangannya kepada ayah tercinta dengan penuh emosional.







Dalam film CODA, Kotsur berperan sebagai Frank Rossi, seorang nelayan tunarungu yang berjuang untuk menjalin hubungan dengan putrinya, Ruby (Emilia Jones). Ruby yang tumbuh dewasa dihadapkan dengan pilihan antara mengejar hasratnya untuk menyanyi dan membantu bisnis perikanan keluarganya.



Salah satu adegan mengharukan dalam film CODA ini terlihat saat Frank mendengarkan nyanyian Ruby dengan memegangi pita suaranya, yang juga sebagai salah satu cara untuk terhubung dengan putrinya.



Kisah CODA ini merupakan garapan ulang dari film asal Prancis, La Famille Belier, yang sebelumnya dirilis pada 2014 dan meraih kesuksesan di negara tersebut. Produser La Famille Belier pun meminta Sian Heder untuk memproduksi ulang ke versi Amerika Serikat.



Berkat Heder jugalah akhirnya Kotsur berhasil mencatat sejarah di Oscar 2022. Dia pun menilai Heder berhasil menjadi jembatan bagi dunia tunarungu ke seluruh dunia.



"Saya membaca salah satu buku (Steven) Spielberg baru-baru ini, dan dia mengatakan definisi sutradara terbaik adalah komunikator yang terampil. Sian Heder, Anda adalah komunikator terbaik. Alasan mengapa Anda menyatukan dunia tuli dan dunia pendengaran, dan Anda adalah jembatan kami," tutupnya.



Diketahui Apple TV Plus menghabiskan 25 juta USD atau Rp359 miliar untuk memproduksi CODA, yang juga dinominasikan untuk Film Terbaik dan Skenario Adaptasi Terbaik.



Sementara Kotsur berhasil menang sebagai Aktor Pendukung Terbaik dengan mengalahkan nama-nama besar seperti Ciaran Hinds (Belfast), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K Simmons (Being the Ricardos), dan Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).





