Perdana, The Simpsons Gandeng Aktor Tunarungu, Catat Tanggal Tayangnya

ERA.id - Tim kreatif The Simpsons memutuskan untuk menggunakan Bahasa Isyarat Amerika dan pertama kalinya menggandeng aktor tunarungu pada episode 10 April 2022.



Episode berjudul The Sound of Bleeding Gums ini ditulis oleh Loni Steele Sosthand yang telah bergabung sejak 2020. Salah satu kesulitan dalam penggunaan bahasa isyarat adalah karakter dalam animasi ini hanya memiliki empat jari.



"Itu agak rumit, terutama karena satu hal yang kami terjemahkan adalah Shakespeare. Tapi saya pikir kami berhasil melakukannya," ujar Sosthand seperti dilansir Variety, Jumat (8/4/2022).



Tag: The Simpsons tunarungu