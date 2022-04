Drama The World of the Married Bakal Diremake Versi Indonesia, Diperankan Chicco Jerikho Hingga Tatjana Saphira

ERA.id - Drama populer Korea Selatan The World of the Married akan diremake ke versi Indonesia oleh Disney+ Hotstar, BBC Studios, dan Screenplay Films. Versi Indonesia ini akan dibintangi oleh Chicco Jerikho hingga Tatjna Saphira.



Diproduksi oleh Screenplay Films, The World of the Married merupakan drama yang diadaptasi dari film Doctor Foster yang menceritakan seorang dokter sukses yang hidupnya hancur setelah mengetahui perselingkuhan suaminya.



Serial ini akan diadaptasi ke versi Indonesia dengan judul Mendua, dibawah arahan sutradara Pritagita Arianegara, yang sebelumnya sukses lewat Surga yang Tak Dirindukan 3.







Nantinya serial Mendua ini akan dibintangi oleh Chicco Jerikho sebagai Lee Tae Oh alias Ivan, Adinia Wirasti sebagai Ju Sun Woo alias dr. Sekar M. Atmajaya, dan Tatjana Saphira sebagai Yeo Da Kyung alias Bella.



Wicky V. Olindo, produser Screenplay Films mengatakan pihaknya menyambut baik kesempatan spesial ini. Pihaknya juga berkomitmen untuk menghadirkan konten kualitas terbaik bagi industri perfilman Tana Air.



"Kami berkomitmen untuk menghadirkan adaptasi lokal terbaik yang dapat meningkatkan kualitas produksi dalam negeri serta menantang pendekatan yang umum dilakukan dalam penggarapan serial di Indonesia," katanya.



Serial Mendua ini akan dikemas sebanyak delapan episode dengan durasi 45 menit. Selain Pritagita Arianegara, serial ini juga akan didukung oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto sebagai penulis naskah.



Namun sayangnya jadwal tayang untuk serial Mendua ini masih dirahasiakan. Saat ini adaptasi serial Doctor Foster juga sedang tayang di Thailand dan versi Filipina.







