Resmi Tayang dan Curi Perhatian, Kenali Karakter Serial Mendua

ERA.id - Serial Mendua resmi tayang eksklusif di layanan streaming Disney+ Hotstar mulai 17 Desember 2022. Selain jalan cerita yang menarik, karakter para pemain Mendua juga tak kalah mencuri perhatian.



Serial yang sudah dinanti ini merupakan adaptasi versi Indonesia dari serial BBC peraih penghargaan, Doctor Foster, yang sebelumnya juga telah diadaptasi di beberapa negara lainnya termasuk Korea Selatan yang dikenal dengan judul The World of the Married.



Terdiri dari 8 episode, drama penuh dilema dan emosi ini sudah bisa disaksikan mulai 17 Desember 2022. Simak karakter-karakter dari serial Mendua yang bisa kamu jumpai

1. Sekar M. Atmajaya (Adinia Wirasti)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Sekar adalah sosok yang pintar, berkelas, elegan, dan juga merupakan dokter co-founder di sebuah klinik pribadi. Orang-orang mengidolakan dirinya dan melihat ia sebagai individu yang kuat dan jujur.

2. Ivan Atmajaya (Chicco Jerikho)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Seorang pengusaha yang berasal dari keluarga terpandang, yang sedang berusaha untuk mewujudkan impiannya untuk membangun sebuah bisnis berbasis kebugaran.



Ivan berselingkuh dengan sosialita muda bernama Bella selama dua tahun. Ivan yang dikenal sebagai sosok yang terbuka dan menyenangkan rupanya berbeda dengan sifat istrinya, Sekar sehingga terkadang mereka memiliki pandangan yang tak sejalan.

3. Isabella Rijanto (Tatjana Saphira)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Isabella alias Bella merupakan perempuan yang cantik, modis, dan mudah disukai orang. Ia jatuh cinta dengan Ivan, yang merupakan suami dari Sekar. Kepada Bella, Ivan berjanji akan menceraikan Sekar.



Meskipun Bella tidak menyukai posisinya sebagai orang ketiga dalam hubungan itu, cintanya yang mendalam pada Ivan membuat dirinya tidak dapat meninggalkannya.

4. Dennis Atmajaya (Bima Azriel)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Dennis merupakan anak lelaki dari Sekar dan Ivan yang kini duduk di bangku kelas 3 SMP. Di usia ini, Dennis sedang berada dalam fase yang suka melawan dan tidak mendengarkan siapapun, terutama ibunya. Dennis sangat dekat ayahnya dan ingin menjadi seperti dirinya.

5. Rosmina Atmajaya (Widyawati Sophiaan)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Rosmina adalah ibu dari Ivan. Ia adalah wanita dominan dan suka ikut campur dalam kehidupan anak-anaknya. Ia tidak pernah menyetujui Ivan menikahi Sekar, dan ia juga tidak suka ketika Sekar tidak mendengarkan saran darinya tentang cara membangun keluarga dan mengurus suaminya.

6. Rama Mahendra (Winky Wiryawan)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Memiliki wajah rupawan, Rama juga dikenal sebagai pria yang menawan dengan tutur kata manis. Ia merupakan manajer keuangan yang sukses dan telah menikah dengan adik perempuan Ivan, Marsha.



Rama dan Marsha tinggal berdekatan dan menjadi tetangga Ivan dan Sekar. Meski sudah menikah, Rama memiliki reputasi sebagai tukang selingkuh dan menyimpan perasaan pada istri Ivan, Sekar.

7. Marsha Mahendra (Jolene Marie)

Karakter pemain Mendua (Dok: Disney+ Hotstar)

Istri dari Rama dan adik dari Ivan yakni Marsha adalah istri yang baik hati dan lembut, namun ia selalu khawatir bahwa suaminya yang seorang serial cheater akan meninggalkannya.



Marsha selalu merasa inferior terhadap Sekar yang merupakan wanita karir, sehingga Marsha selalu menjaga jarak dengannya, apalagi ketika Marsha tahu bahwa suaminya juga menyukai Sekar.



Itulah karakter-karakter menarik yang bisa dijumpai lewat serial Mendua. Sebagai informasi, serial Mendua ini disutradarai oleh Pritagita Arianegara, ditulis dan dikembangkan oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto, bersama Wicky V. Olindo sebagai produser.