Disebut Kurang Terkenal dan Kalah Pamor dari Wulan Guritno, Adinia Wirasti Tersinggung

ERA.id - Adinia Wirasti mengalami hal kurang menyenangkan gegara ulah seorang netizen di Twitter. Netizen tersebut menyebut bahwa Adinia tidak cocok menjadi pemeran utama dalam serial web Mendua karena dirinya tidak terkenal.



Serial Mendua merupakan adaptasi dari drama Korea, The World of the Married, yang bertema perselingkuhan. Adinia Wirasti berperan sebagai Sekar, seorang dokter yang diselingkuhi suaminya, Ivan (Chicco Jerikho). Ivan selingkuh dengan Bella (Tatjana Saphira).



Netizen tersebut mengatakan bahwa pihak produksi Mendua sudah benar memilih Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira sebagai pemeran utama karena mereka terkenal. Namun, di sisi lain netizen itu mengaku kurang suka kepada Adinia Wirasti yang memerankan karakter Sekar, karena ia kurang terkenal.



"Pemilihan Chicco Jerikho & Tatjana Saphira sudah tepat. Tapi utk dokternya yg kurang, sebab nama Adinia Wirasti belum banyak dikenal oleh masyarakat Indo," tulis si netizen dengan nama akun @Iskandar.



Tak hanya itu, netizen itu bahkan menyarankan agar peran Sekar dimainkan oleh Wulan Guritno atau Maudy Koesnaedi yang menurutnya lebih terkenal.



"Misalkan peran dokternya Wulan Guritno/Maudy Koesnaedi mgkin series #Mendua akan lebih heboh dari series #layanganputus," lanjutnya.

Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya.

Baik. https://t.co/zYeRPIRI9e — Adinia Wirasti (@AdiniaWirasti) January 5, 2023

Cuitan si netizen ini ternyata mendapat balasan langsung dari Adinia Wirasti. Ia berterima kasih atas pendapat netizen tersebut dan mengaku baru mengetahui bahwa perlu terkenal dahulu untuk menjadi pemeran utama di film atau serial.



"Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik," balas Adinia Wirasti.



Netizen lain yang melihat hal ini pun miris akan pendapat yang diberikan pemilik akun @Iskandar tersebut. Mereka bingung mengapa ia bisa tidak mengetahui seorang Adinia Wirasti.



"Itu orang nonton film Indonesia sejak kapan ya? Adinia Wirasti dibilang belum banyak dikenal," kata netizen lain.



"Parah sih nggak tau Adinia Wirasti yang sepak terjangnya udh banyak banget di film Indo," sambung yang lain.



Seperti diketahui, Adinia Wirasti merupakan salah satu aktris ternama yang sudah banyak membintangi film populer Indonesia. Mulai dari Ada Apa dengan Cinta, Critical Eleven, Susah Sinyal, hingga yang terbaru Cek Toko Sebelah 2.