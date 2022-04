Segera Tayang, Film Oma The Demonic Hadirkan Cerita Horor yang Berbeda

ERA.id - Pekan terakhir Ramadan 2022 ini, Unicorn Pictures merilis film horor yang berjudul Oma The Demonic. Sang sutradara, Joel Fadly menyampaikan bahwa film ini akan menyajikan cerita horor yang berbeda.



Joel mengatakan bahwa film ini tidak hanya mengandalkan jump scare yang biasa menjadi ciri khas film horor. Kekuatan para pemain di film ini begitu ditonjolkan, terlebih dibintangi oleh sederet aktor ternama di genre horor.



"Film Oma The Demonic tidak hanya mengandalkan jump scare. Kekuatan akting dari aktris besar senior Jajang C. Noer yang sudah banyak mendapatkan penghargaan terbaik di berbagai ajang festival film di dalam dan luar negeri menjadi nilai lebih film ini. Selain itu, Diah Permatasari yang dikenal lewat perannya di film Si Manis Jembatan Ancol juga membuat film ini menjadi lebih memiliki nilai mistis yang kuat," ujar Joel Fadly, saat konferensi pers di XXI Blok M Sqare, Jakarta, pada Senin (18/4/2022).



Tag: karina nadila Oma The Demonic film horor