Elizabeth Olsen Pilih Adegan Tersulit di Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ERA.id - Pemeran Scarlet Witch dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Elizabeth Olsen, memilih adegan paling sulit dilakukan selama syuting berlangsung.



Bertahun-tahun setelah debut di Marvel Cinematic Universe lewat Avengers: Age of Ultron dan kehilangan cintanya di Infinity Was, Olsen kembali memerankan Wanda Maximoff lewat Wanda Vision dan muncul dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Karakternya dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini berhasil mencuri perhatian setelah Wanda berubah menjadi jahat. Baru-baru ini Olsen pun membahas twist jahat dari karakternya dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness serta adegan paling sulit untuk dilakukan.



Elizabeth Olsen (Dok: Marvel Studios)



Meski mengaku ragu untuk berbagi adegan tersulit dalam film yang dibintanginya dengan Benedict Cumberbatch, Olsen akhirnya mengaku bahwa adegan sulit itu ketika dia harus membentak orang-orang yang dicintainya.



Bukan hanya itu saja, selama syuting adegan tersebut secara tidak sengaja Olsen terkena pukulan tepat di wajahnya dengan sangat keras.



"Ada saat di mana saya harus membentak orang yang saya cintai, dan itu adalah adegan yang sulit. Salah satu orang yang saya cintai, orang-orang kecil yang saya cintai, mereka melemparkan barang-barang ke arah saya di tempat kejadian, dan secara tidak sengaja menampar wajah saya dengan sangat keras," akunya.



Lalu, kata Olsen, setelah kejadian tak terduga itu para pemain terlihat ketakutan dan membuat dirinya merasa canggung. Dia bahkan sempat merasa buruk dan menjadikan hal itu bukan sebagai sesuatu yang bisa dinikmati.



"Saya merasa sangat buruk sehingga saya menggunakannya sebagai aktor dan membiarkannya memberi tahu bagaimana saya menanggapi orang-orang yang saya cintai ini. Karena mereka ketakutan setelahnya. Itu benar-benar sesuatu yang tidak saya nikmati sama sekali, tetapi saya tahu itu akan bagus untuk adegan itu," katanya.



Adegan yang dimaksud oleh Elizabeth Olsen itu ialah cuplikan menjelang akhir film saat America Chavez (Xochitl Gomez) mengangkat Scarlet Witch dari Bumi 616 ke 838. Di mana Wanda lain ada di rumah bersama anak-anaknya ketika muncul 'penyihir' yang mengancam ibu mereka. Billy dan Tommy pun melembar berbagai benda untuk mempertahankan Wanda dari para penyihir tersebut.



Sementara itu, film garapan Sam Rami ini berhasil meraup pendapatan mencapai Rp3,8 triliun pada awal pekan pemutaran perdana.

Tag: Doctor Strange in the Multiverse of Madness Elizabeth Olsen Wanda Vision scarlet witch