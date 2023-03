Elizabeth Olsen Minta Karakter Scarlet Witch Bisa Lebih Humoris di Masa Depan

ERA.id - Elizabeth Olsen mengungkap keinginan terbesarnya kepada Marvel Cinematic Universe (MCU) atas karakternya, Scarlet Witch atau Wanda Maximoff di masa depan. Elizabeth berharap karakter itu bisa lebih humoris dari sebelumnya.

Meski tidak tahu kapan kembali ke MCU, dia berharap kesempatan itu akan datang dan karakternya bisa menjadi lebih humoris. Diketahui penampilan Elizabeth sebagai Scarlet Witch terakhir kali terlihat dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Saya merasa kami telah melakukan banyak hal. Sekarang, kita benar-benar bisa bersenang-senang. Saya merasa ada lebih banyak humor yang bisa didapat dengannya,” kata Elizabeth Olsen dikutip Variety.

Karakter Scarlet Witch atau Wanda Maximoff digambarkan tewas dihancurkan di bawah bangunan yang runtuh setelah dia mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Darkhold, buku sihir jahat yang telah merusaknya dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Namun dia berharap karakter tersebut bisa mendapat penebusan atas seluruh perannya di film MCU.

“Dia sering menjadi emosi dari sebuah cerita, dan saya ingin tahu apa yang bisa kita jelajahi. Dan semoga (kita bisa) memberinya penebusan,” ungkapnya.

Meski karakternya mati di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, versi berbeda dari Wanda kemungkinan besar bisa muncul lagi di MCU. Hal ini mengingat Marvel kembali menghadirkan Hugh Jackman sebagai Wolverine dalam film Deadpool 3.

Padahal karakter Wolverine juga digambarkan telah sekarat sebelum muncul di Deadpool 3 dalam film Logan, seperti Scarlet Witch.

Presiden Marvel, Kevin Feige juga sebelumnya memberi harapan untuk masa depan banyak film di universenya.