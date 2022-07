Nasib Scarlet Witch Simpang Siur, Elizabeth Olsen Berharap Ada Kelanjutan Kisahnya di Film Marvel

ERA.id - Elizabeth Olsen secara terbuka mengaku masih tertarik dan berharap bisa terus bermain untuk film Marvel. Harapan itu muncul usai Scarlet Witch terakhir muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Bersama dengan Jimmy Fallon, Elizabeth Olsen mengungkap ketertarikannya untuk mengulangi peran sebagai Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Tetapi dia tidak tahu bagaimana nasib perannya usai muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan WandaVision.



"Saya tidak tahu (apakah akan kembali). Saya harus kembali. Tapi saya tidak tahu," kata Olsen, dikutip People, Jumat (1/7/2022).



Tag: Elizabeth Olsen marvel scarlet witch wanda maximoff