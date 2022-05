Ramai Soal Tom Cruise Jadi Iron Man, Penulis Doctor Strange in the Multiverse of Madness Buka Suara

ERA.id - Penulis Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron menjawab rumor yang muncul di kalangan penggemar terkait kehadiran Tom Cruise sebagai Iron Man. Waldron menyebut hal itu hanya dibuat-buat oleh para penggemar.



Kesuksesan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini diwarnai dengan banyaknya cameo yang muncul sepanjang film berlangsung. Patrick Stewart misalnya, dia kembali mengulangi perannya sebagai Charles Xavier alias Profesor X dan mengejutkan penggemar.



Namun sebelum film dirilis, para penggemar berspekulasi akan kehadiran Tom Cruise sebagai Tony Stark. Di mana Cruise sempat menjadi kandidat kuat sebagai Iron Man sebelum Robert Downey Jr.



