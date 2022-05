Terungkap! Ini Alasan Penulis Doctor Strange 2 Batal Jadikan Deadpool Cameo di Film

ERA.id - Penulis skenario Doctor Strange 2 atau Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron, mengungkap alasan Marvel batal menjadikan Deadpool sebagai cameo di dalam film. Waldron mengungkap kehadiran Deadpool kurang tepat di dalam film Doctor Strange 2.



Berbagai rumor tentang banyak karakter pendukung di dalam film terbaru Marvel ini memang sudah beredar jauh sebelum film ditayangkan. Salah satu rumor yang muncul di kalangan penggemar ialah kehadiran Deadpool (Ryan Reynolds) sebagai cameo di dalam film Doctor Strange 2 sebelum waralaba Deadpool 3 mengudara di bioskop.



Michael Waldron, penulis skenario Doctor Strange 2 mengungkap dirinya sempat membicarakan hal itu dengan pimpinan Marvel Studios. Tetapi sayangnya hal itu tidak bisa diwujudkan oleh Waldorn karena dinilai kurang tepat.



