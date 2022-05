Salip The Batman, Doctor Strange in the Multiverse of Madness Jadi Film Terlaris 2022

ERA.id - Kesuksesan besar diraih oleh film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film tersebut berhasil salip The Batman dan menjadi film terlaris di tahun 2022 untuk saat ini.



Dilansir dari Variety, film yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch itu berhasil meraup pendapatan kurang lebih 800 juta dolar atau Rp11,7 triliun dari box office global. Di Amerika, film ini meraup 324,1 juta dolar atau sekita Rp5 triliun. Sementara itu, di luar negeri, film ini meraup 461,1 juta dolar atau sekitar Rp6,7 triliun.



Film The Batman sendiri berhasil total meraup 768,5 juta dolar atau 11,2 triliun, sejak penayangannya pada 2 Maret 2022 lalu.



Tag: Doctor Strange in the Multiverse of Madness film terlaris 2022 the batman