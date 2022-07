Perdana Terjun Dunia Akting, Gabriel Prince Ungkap Kesulitan Bermain Film Kau&Dia 2

ERA.id - Konten kreator Gabriel Prince sempat menjadi perbincangan publik. Hal ini karena pemuda tampan ini menolak tawaran bergabung dengan SM Entertainment. Rupanya, ia menolak bergabung menjadi agency lantaran ingin fokus terjun di dunia entertain. Gabriel Prince melakoni debut layar film Kau&Dia 2.

Gabriel Prince mengungkapkan kesulitan saat bermain film Kau dan Dia 2 yang dirilis di Max Stream pada hari ini Jumat (1/6/2022). Perdana terjun dunia akting, pria berusia 17 tahun ini awalnya merasa kurang percaya diri.

Film Kau&Dia 2 (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Jadi, sebenernya lebih challenge movie. Pertama aku kurang percaya diri, sebenernya awalnya bersyukur. Waktu itu pas aku dikasih opportunity, aku ngerasa bersyukur banget, " ungkap Gabriel Prince saat hadir di jumpa pers di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan pada Kamis (30/6).

Prince sempat mengalami rasa kurang percaya diri lantaran belum fasih berbahasa Indonesia. Namun, kesulitan itu teratasi karena mendapatkan dukungan penuh dari kru dan para pemain.

"Tapi, bahasa Indonesianya kurang lancar jadi aku kurang percaya diri. Aku bersyukur banget karena tim, semua kru film dan teman-teman semuanya sangat supportif dan itu bikin aku pede," tambahnya.

Lebih lanjut, Prince mengakui dirinya cukup grogi bermain film ini. Namun, ia tak kesulitan membangun chemistry lantaran mendapatkan dukungan dari kru hingga pemain lainnya, seperti Zara Leola, Anneth Delliecia, hingga Ari Irham.

"Pas lagi reading, sebenarnya ada main beberapa game untuk bikin lebih nyaman dengan satu sama lain saja. Terus, pas lagi gabut nunggu take, kita suka main mini game juga, ngobrol-ngobrol. Main kayak truth or dare gitu-gitu buat bangun chemistry-nya lebih dapat," paparnya.

"Nggak susah sih bangun chemistry. Awalnya nervous karena ini pertama kali main film, tapi kru dan pemain welcome banget," tambahnya.

Prince menceritakan karakter yang diperankan sebagai Bryan dalam film Kau&Dia 2. Ia mengatakan karakter Bryan dari covernya terlihat seperti 'anak nakal'. Akan tetapi, ia mempunyai sifat baik hati.

"Bryan nggak terlalu bad boy, dia itu ada sisi lembutnya. Dia soft boy sebenarnya cuma suka hangout, you know, the bad boy tapi dia punya hati yang baik," kata Prince.

Film Kau&Dia 2 Kau&Dia 2 Gabriel Prince