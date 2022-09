Game The Sims 4 Gratis Mulai Bulan Oktober

ERA.id - Game keluaran perusahaan Electronic Arts (EA). Mengatakan bahwa The Sims 4 akan menjadi game gratis permanen mulai dari 18 Oktober 2022. The Sims 4 adalah game simulasi kehidupan, pemain diharuskan membuat karakter bebas, yang nantinya disebut Sims, dan menjalani kehidupan selayaknya kehidupan nyata.

Dalam situs resmi EA, game ini dapat dimainkan di Mac, PC, PlayStation 4 (PS4), PS5, Xbox One, dan Xbox Series X. Untuk teman-teman yang sudah membeli game The Sims 4 sebelumnya, EA memberikan kompensasi berupa diberikannya item dalam game seperti Desert Luxe Kit.

EA menambahkan player yang sedang berlangganan EA Play dan EA Play Pro akan dapatkan bundle tambahan yang berisi, The Sims 4 Get To Work, untuk pelanggan EA Play. Untuk yang berlangganan EA Play Pro, juga mendapatkan The Sims 4 Get To Work dan tambahan Toddler Stuff Pack.

Dilansir dari NME, bahwa The Sims 4 yang gratis akan kehilangan satu fitu dalam game. Seperti tidak ada hewan peliharaan kucing atau anjing. Juga tidak mendapatkan DLC dari The Sims 4.

EA mengatakan, hal itu demi mengembangkan keseruan permainan The Sims 4, dan diseiring berjalannya waktu ada beberapa update.