Sambut Natal, Mariah Carey Gelar Konser Virtual di Platform Game Roblox

ERA.id - Menyambut Natal, Mariah Carey akan menggelar konser virtual di platform game Roblox. Lagu yang akan dibawakan, di antaranya ada single yang paling populer, yaitu "All I Want For Christmas Is You".

Dilansir dari NME, Senin (5/12/2022), Roblox adalah platform game online gratis, yang memungkinkan penggunanya mendesain permainan mereka sendiri dan memainkan kreasi dari pemain lain. Nantinya, desain pemain akan berupa server yang bisa dimainkan ramai-ramai.

Melihat platform game yang bisa dihadiri oleh banyak orang dalam satu sever. Mariah Carey memanfaatkan itu untuk menggelar konser bertemakan natal, yang dinamakan "Mariah Carey's Winter Wonderland".

Ibu dua anak itu akan memainkan empat pertunjukan dari tanggal 21-24 Desember 2022, jam 19.00 malam waktu setempat.

Dia akan membawakan lagu-lagu hits lama dan baru di seluruh konser. Diakhiri dengan lagu ikonik liburan klasiknya "All I Want For Christmas Is You" sebagai grand final.

"Tahun ini, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda di musim liburan. Anak-anak saya dan saya hidup untuk Roblox, dan kami sangat bersemangat untuk menciptakan pengalaman metaverse yang meriah ini untuk semua orang!," ucap Carey.

Mariah Carey menegaskan, perayaan Natal adalah perayaan paling dia suka di setiap tahun.

"Natal adalah waktu favorit saya dalam setahun!," tutupnya.

Selain hiburan musik. Pengalaman "Winter Wonderland' Carey" juga akan menampilkan perburuan harta karun bertema Natal, yang dirancang oleh dua anak kembarnya, Moroccan dan Monroe.