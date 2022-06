Mariah Carey Digugat Rp289 Miliar Atas Hak Cipta All I Want for Christmas Is You, Kenapa?

ERA.id - Penyanyi Mariah Carey menghadapi gugatan atas lagu Natal hitnya, "All I Want for Christmas Is You". Carey digugat sebesar USD 20 juta atau sekitar Rp289 miliar.



Menurut laporan CBS News, gugatan terhadap Mariah Carey itu diajukan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Andy Stone atau dikenal dengan nama Vince Vance and the Valiants. Stone mengajukan gugatan perdata di Distrik Timur Louisiana pada Jumat (3/6/2022).



Bukan hanya menggugat Carey saja, Stone juga turut mengajukan gugatan kepada rekan penulis lagunya, Walter Afanasieff dan Sony Music atas dugaan pelanggaran hak cipta dan pengayaan yang tidak adil. Ia mengklaim lagu "All I Want for Christmas Is You" yang dibawakan Carey adalah karya miliknya yang sudah ada sejak lima tahun lalu sebelum single hit Carey meledak.



