Fantasitis, Mariah Carey Raup Keuntungan Berlimpah dari Lagu Fenomenal yang Diputar Saat Natal

ERA.id - Mariah Carey selalu mendulang pundi-pundi keuntungan setiap perayaan Natal. Hal itu ia dapat berkat lagu fenomenalnya, "All I Want for Christmas is You" selalu diputar setiap momen Natal.

Pada penghujung tahun 2022 ini, perekonomian Mariah Carey bertambah pesat.

Bahkan, lagu yang telah berusia 25 tahun itu kembali menduduki tangga lagu.

Dilansir dari The Economist, lagu "All I Want for Christmas is You" telah menghasilkan rata-rata USD 2,6 juta atau sekitar Rp 40 miliar tiap tahunnya. Tentu saja keuntungan yang diperoleh oleh Mariah Carey belum termasuk dari Youtube. Terlebih, video klip All I Want for Christmas is You telah disaksikan lebih dari 748 juta.

Mariah Carey pun mengungkapkan kebahagiaannya setiap kali merayakan Natal.



"Aku hanya duduk di sana sendirian pada jam 3 pagi melihat lampu pohon Natal dan benar-benar memahaminya sebagai manusia, karena kamu bekerja sepanjang hidupmu untuk sesuatu," ucap Mariah Carey pada Billboard, pada 2019 lalu.



"Lagu Natal pertamaku yang pernah aku tulis. Bagaimana aku tahu itu akan menjadi sesuatu setiap tahun? Aku tidak mungkin mengetahuinya," tuturnya.