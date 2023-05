Apa Itu Self Esteem dan Seberapa Penting dalam Kehidupan?

ERA.id - Disebut sebagai penilaian subjektif tentang diri sendiri, apa itu self esteem? Apakah berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang?Mari simak penjelasannya lebih lengkap.

Self esteem adalah suatu cara seseorang melihat diri sendiri, yang mencakup perasaan tentang kemampuan, nilai, dan nilai diri. Hal tersebut dapat mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan seseorang , seperti kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan kinerja di tempat kerja.

Tingkat self-esteem dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada pengalaman hidup dan lingkungan sosial yang dihadapi.

Apa Itu Self Esteem

Dilansir dari laman Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, self esteem yg sehat (healthy self esteem) merupakan sumber daya psikologis yang penting sebab mempunyai aneka macam peranan.

Self Esteem berpengaruh pada prestasi, hubungan-korelasi, hingga rasa puas atas diri sendiri. Hal tersebut lantaran memiliki low self esteem atau self esteem yang rendah dapat menghasilkan seseorang menjadi depresi.

Bahkan seseorang dengan self esteem yang rendah dapat mudah jatuh ke dalam toxic relationship atau hubungan yang abusif. Sementara itu, self esteem yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kesombongan serta ketidakmampuan buat belajar berasal kesalahan. Bahkan, self esteem yang terlalu tinggi bisa menjadi tanda-tanda asal narsisme.

Jenis-Jenis Self Esteem

Ada dua jenis self-esteem, yaitu self-esteem positif dan negatif. Self-esteem positif merujuk pada keyakinan yang positif dan penghargaan yang kita miliki tentang diri kita sendiri, sedangkan self-esteem negatif merujuk pada ketidakpuasan dan perasaan yang tidak dihargai.

Tingkat self-esteem yang sehat dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Namun, terlalu rendah atau terlalu tinggi self-esteem dapat memiliki dampak yang merugikan. Misalnya, self-esteem yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kecenderungan untuk meremehkan orang lain dan meremehkan kritik, sedangkan self-esteem yang terlalu rendah dapat menyebabkan perasaan tidak berharga dan kurangnya kepercayaan diri.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan self-esteem, seperti menerima diri sendiri, merayakan keberhasilan, dan memfokuskan perhatian pada kekuatan kita daripada kekurangan. Terapi dan dukungan dari teman dan keluarga juga dapat membantu meningkatkan self-esteem yang rendah.

Dalam kesimpulannya, self-esteem adalah penilaian yang kita buat tentang diri kita sendiri, yang mempengaruhi cara kita melihat diri kita dan perilaku kita dalam hidup.

Memiliki tingkat self-esteem yang sehat dapat membantu kita mengatasi tantangan hidup dan merasa lebih percaya diri. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memelihara self-esteem yang positif.

Kenapa harus punya self esteem?

Penting untuk memiliki self-esteem yang sehat karena dapat memengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa harus memiliki self-esteem yang sehat:

● Meningkatkan kepercayaan diri: Ketika kita memiliki self-esteem yang sehat, kita cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan tindakan. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri dan mengatasi ketakutan dan kecemasan.

● Meningkatkan kesehatan mental: Self-esteem yang rendah dapat menyebabkan kita merasa tidak berharga, depresi, dan cemas. Sementara self-esteem yang sehat dapat membantu kita mengatasi stres dan merasa lebih bahagia dalam hidup.

● Meningkatkan hubungan sosial: Self-esteem yang sehat dapat membantu kita merasa lebih nyaman dalam hubungan sosial dan lebih mampu untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat.

● Meningkatkan kinerja: Self-esteem yang sehat dapat membantu kita merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan kinerja kita di tempat kerja.

● Meningkatkan kesuksesan: Orang yang memiliki self-esteem yang sehat cenderung lebih mampu untuk mengambil risiko dan mengejar tujuan mereka dengan lebih percaya diri, yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan dalam hidup.

