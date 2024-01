Latihan Terbaik untuk Membentuk Otot Perut, Lakukan Hal Ini

ERA.id - Memiliki perut yang rata bahkan six pack menjadi impian bagi banyak orang. Berbagai metode olahraga dan pengaturan gaya hidup dijalani agar mendapatkan perut rata dan otot perut yang bagus. Adapun beberapa latihan untuk membentuk otot perut dapat disimak dalam ulasan berikut ini.

Push Up

Latihan push up dapat membentuk otot perut hingga menjadi six pack. Pada gerakan, otot perut berperan sebagai otot penstabil yang berkontribusi membuat gerakan maksimal pada push up. Durasi untuk melakukan latihan push up yang ideal untuk membentuk six pack adalah relatif, bisa selama 25 kali dengan pengulangan 3 kali setiap harinya.

Ilustrasi push up (Foto: pexels)

Plank

Plank adalah salah satu latihan yang melibatkan seluruh inti tubuh. Pada plank, bagian perut bagian depan dan belakang dapat bergerak maksimal dalam waktu yang sama tanpa bantuan peralatan apa pun. Latihan ini berfokus pada otot rectus abdominis, obliques, dan punggung bawah. Plank merupakan latihan otot perut sederhana yang dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Side Plank Rotation

Gerakan plank biasanya tak terpisahkan dalam latihan otot perut. Side plank rotation merupakan variasi latihan plank dengan tambahan gerakan dinamis. Selain memperkuat otot perut, gerakan ini juga dapat meningkatkan ketahanan otot lengan dan bahu secara bersamaan.

Bicycle Crunch

Bicycle crunch cukup efektif untuk membentuk otot perut dan menjadikan six pack. Bicycle cruch menargetkan tiga bidang utama pada saat yang bersamaan, yaitu enggabungkan crunch biasa dengan gerakan memutar tubuh ke sisi kanan dan kiri dapat menargetkan obliques serta otot perut bagian bawah.

Cross Crunch

Cross crunch juga merupakan variasi latihan crunch untuk otot perut. Latihan ini sederhana dan aman karena tubuh mendapatkan dukungan dari lantai. Dengan kaki terangkat dari tanah, maka cross crunch menargetkan otot perut bagian bawah. Selain itu, gerakan memutar tubuh juga menargetkan obliques dan rectus abdominis.

Swiss-ball Rollout

Swiss-ball rollout memiliki gerakan mirip latihan ab wheel, tetapi lebih mudah dan aman untuk menargetkan pada otot rectus abdominis dan punggung bawah. Variasi gerakan dapat dilakukan dengan menggelindingkan bola pada sudut 45 derajat ke kiri dan kanan. Hal ini sekaligus akan menargetkan otot obliques.

Latihan Angkat Beban

Latihan angkat beban yang tepat dapat membantu membentuk otot perut hingga menjadi six pack. Beberapa latihan beban akan berpusat pada otot perut sebagai kunci mendapatkan bentuk six pack. Gerakan yang bisa dilakukan yaitu sit up dengan mengangkat kettlebell atau squat sambil memegang barbel.

Bersepeda

Bersepeda dapat menjadi alternatif olahraga untuk melatih otot perut. Bersepeda termasuk jenis olahraga yang melatih bagian inti tubuh. Otot perut digunakan untuk menstabilkan gerakan ketika bersepeda. Intensitas bersepeda dapat memberikan banyak stimulasi untuk area inti tubuh.

Berenang

Berenang dapat menjadi salah satu latihan efektif untuk melatih otot perut dan membentuk six pack. Berenang dapat membakar kalori dan mengembangkan otot-otot inti tubuh, termasuk otot perut dan punggung. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada dapat berperan efektif untuk membakar kalori.

Lari

Lari merupakan salah satu jenis latihan yang dapat membentuk otot perut karena ketika lari maka otot perut menguat dan dapat membakar lemak dalam tubuh sehingga menyebabkan penurunan massa lemak. Penurunan massa lemak ini termasuk juga memangkas lemak perut. Oleh karena itulah biasanya para atlet lari memiliki perut yang ramping.

Untuk membentuk otot, juga diperlukan konsumsi makanan sehat dan makanan kaya protein untuk mendukung pertumbuhan otot dan mendorong pemulihan otot setelah latihan. Selain itu konsistensi adalah kunci untuk bisa mendapatkan otot perut sesuai impian dan body goals yang diinginkan.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…