Cara Mendukung Pasien Kegemukan di Hari Obesitas Sedunia 2024

ERA.id - Hari Obesitas Sedunia (World Obesity Day) jatuh pada setiap tanggal 4 Maret.

Pada tahun 2024 ini, dilansir dari situs resmi World Health Organization (WHO), Hari Obesitas Sedunia mengusung tema "Let's Talk About Obesity And...", yang artinya "Mari Kita Bicarakan Obesitas dan...".

Momen Hari Obesitas Sedunia ini mengajak masyarakat seluruh dunia untuk semakin berbicara tentang obesitas dari perspektif lintas sektoral serta bagaimana cara kita mendukung pasien untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.

Fokus utamanya adalah melihat kesehatan, generasi muda, dan dunia secara keseluruhan untuk berusaha mengatasi obesitas. Hal ini dilakukan melalui komunikasi, diskusi, hingga penyiaran informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dari obesitas secara keseluruhan.

Bagi yang mengalami obesitas dukungan dari orang sekitar sangat penting dalam usaha mereka kembali mencapai berat badan yang ideal.

Dilansir Truth About Weight, obesitas adalah gangguan kesehatan yang terstigma dan orang yang hidup dengan obesitas mendapat banyak penghakiman atau diskriminasi.

Jika ingin mendukung, fokuslah untuk mendorong mereka menghadapinya daripada menghakimi.

Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan kata-kata afirmasi jika mereka bisa melewati masa obesitas dan mendapatkan berat badan ideal. Ikut serta dalam proses keseharian mereka dalam mengubah gaya hidup sehat.

Mulai dari membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan membantu mereka menahan keinginan untuk konsumsi makanan secara sembarangan. Dukungan juga bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga bersama, agar pasien obesitas lebih semangat menjalani program diet yang dilakukannya.