Sandra Dewi Jalani Operasi Ambeien Stadium 4, Apa Gejala dan Penyebabnya?

ERA.id - Sandra Dewi membagikan kondisi kesehatannya pasca menjalani operasi ambeien stadium 4. Istri Harvey Moeis ini mengalami masalah pada bagian lambung. Maka dari itu, Sandra Dewi harus menjaga pola makan.

Melalui Instagram pribadinya, Sandra Dewi mengungkapkan baru saja menjalani operasi ambeien stadium 4. Akibatnya, ia merasa makannya meningkat seara signifikan. Setiap kali di rumah sakit, Sandra Dewi sering menyantap sup zuppa.

"Saya dinobatkan sebagai penghuni RS dgn nafsu makan terbaik sama suster suster disini dan dinasehati dokter keluarga saya @goendam kalau makan nggak boleh banyak sekaligus karena dia tau saya kalo makan nggak normal porsinya sedih banget rasanya," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @sandradewi88.

"Karena ternyata diusia sekarang lambung saya udah berumur juga seperti saya hahahaha. Thank you iparku tersayang yang udah urusin semua, Thank you dokter keluargaku @goendam , Thank you Dokter Mamay yang operasi Ambeien Grade 4 ku. Makasih suster suster @medistra.hospital yang baik dan telaten. Kesehatan adalah anugrah terbaik yang kita punya," lanjutnya.

Ambeien adalah penyakit dibagian saluran cerna yang cukup umum terjadi. Namun, kondisi yang dialami Sandra Dewi memang harus ditangani dengan cara operasi lantaran sudah masuk kategori stadium 4.

Dilansir dari laman Vena Wasir Center, ambeien stadium 4 merupakan wasir dengan tingkat keparahan tertinggi. Pada stadium ini benjolan sudah mulai membesar dan tidak dapat penderita masukan kembali ke dalam anus.

Stadium ini merupakan tingkat paling parah dari wasir. Benjolan sudah sangat membesar, penderita mengalami BAB berdarah, gatal, perih, sensasi panas, hingga pada beberapa kasus penderitanya bisa mengalami pingsan.

Penyebab Ambeien Stadium 4

Penyebab utama wasir belum diketahui secara pasti. Namun, para pakar kesehatan percaya bahwa gaya hidup yang tidak sehat merupakan penyebab utamanya.Selain itu, beberapa golongan yang mempunyai kondisi tertentu juga rentan mengalami wasir, seperti:

- Wanita hamil

Golongan wanita yang sedang mengandung lebih berisiko terkena wasir, hal ini karena saat rahim membesar tekanan pada rektum semakin besar sehingga menyebabkan keluarnya benjolan wasir.

- Lansia

Wasir lebih rentan menyerang orang berusia 50 tahun ke atas, karena pada umurmu biasnaya rektum menjadi lemah.

- Para pekerja kantoran dan pekerja berat

Karyawan yang terlalu lama duduk juga berisiko terkena ambeien, begitupun dengan para pekerja yang terlalu banyak melakukan aktivitas mengangkat beban berat.

- Keluarga yang memiliki riwayat wasir

Ternyata anak yang orang tua yang memiliki ambeien juga berisiko terkena wasir.

- Orang yang jarang mengonsumsi makanan sehat

Terlalu banyak makanan kering dan junkfood mampu menyebabkan seseorang terkena sembelit yang mampu menimbulkan wasir.

Gejala Ambeien Stadium 4

- Mengalami perdarahan hebat

Pada stadium ini, benjolan biasanya akan semakin besar sehingga saat benjolan tertekan, akan mengalami perdarahan.

- Mengalami anemia hingga fatigue

Perdarahan saat ambeien, bisa membuat penderitanya mengalami masalah anemia (kekurangan darah) dan fatigue. Hal ini biasanya diakibatkan oleh perdarahan pada area anus.

- Merasakan gatal

Jika ambeien sudah parah, biasanya penderita akan merasakan gatal pada bagian dubur. Hal ini karena, dubur merupakan sarang virus dan bakteri. Karena saat ambeien sudah parah penderita akan sulit membersihkan bagian tersebut, sehingga anus menjadi sarang virus dan bakteri.