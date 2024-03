Berapa Lama Rambut Tumbuh Setelah Dipotong? Simak Penjelasan Ahli

ERA.id - Selain dianggap sebagai mahkota yang tidak hanya menambah penampilan semakin menarik, rambut juga berfungsi untuk meningkatkan rasa percaya diri.

Sehingga tidaklah heran, jika seseorang salah potong rambut atau dipotong terlalu pendek, hal ini dapat memengaruhi mood atau suasana hati secara dominan.

Selain menunggu rambut tumbuh ketika kita merasa tidak puas dengan hasil potongan rambut, bisa jadi tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Namun, kira-kira berapa lama rambut tumbuh setelah dipotong? Berikut penjelasan selengkapnya.

Berapa lama rambut tumbuh setelah dipotong?

Laju pertumbuhan rambut tentunya bisa bervariasi dan berbeda-beda antara satu orang ke orang lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor etnis. Mengutip laman Healthline pada Jumat (22/3/2024), sebuah studi pada tahun 2016 yang melibatkan lebih dari 2.000 orang dewasa muda memaparkan pertumbuhan rambut dengan dasar ras atau etnis. Disimpulkan bahwa rambut orang Asia tumbuh sekitar 1,2 cm per bulan, atau hanya di bawah 15 cm per tahun.

Sedangkan rambut orang kulit hitam tumbuh sekitar 0,8 cm per bulan, atau per tahunnya kurang dari 10 cm. Rambut orang berkulit putih dan Latin tumbuh sekitar 1,1 cm per bulan, atau 13 cm per tahunnya. Sebagai contoh, jika rambut Anda lebih panjang dari sebahu, dan Anda mempunyai rambut bob yang sangat pendek, Anda memerlukan beberapa tahun lagi agar rambut tumbuh kembali seperti dengan panjang sebelumnya.

Ilustrasi rambut panjang (Unsplash)

Namun, hal yang harus diketahui, setelah usia 30 tahun, tingkat pertumbuhan rambut juga lebih cenderung menurun. Penata rambut selebriti Kristen Shaw juga mengungkapkan, pada umumnya rambut tumbuh sepanjang 0,6 cm per bulan, walaupun secara genetik beberapa orang cenderung menumbuhkan rambut sedikit lebih lambat atau lebih cepat.

"Jika kita memotong rambut hingga tepat di bawah dagu, biasanya dibutuhkan 12 atau 15 cm untuk tumbuh melewati bahu, jadi itu akan memakan waktu 10-12 bulan," jelasnya seperti yang dikutip ERA dari laman Well and Good.

Shaw menyebutkan, angka ini hanyalah rata-rata yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor secara negatif, beberapa di antaranya tidak mudah untuk diperbaiki.

"Saya mendapati bahwa hormon perempuan memberikan peran penting yang besar, dan dengan munculnya hal-hal seperti autoimun atau kelelahan adrenal pada perempuan, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat, atau rambut rontok," jelasnya.

Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan

Menurut dokter kulit yang berbasis di New York, Francesca Fusco, MD ini, faktor-faktor lain yang bisa menghambat pertumbuhan, termasuk nutrisi yang buruk dan perawatan rambut yang tidak tepat atau tidak memadai. Sementara itu, pemilik salon Spoke & Weal di Los Angeles, Jon Reyman menambahkan, kesehatan kulit kepala yang tidak optimal, sirkulasi udara yang buruk, dan beberapa obat juga dapat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan rambut.

Selanjutnya, waktu juga membuat perbedaan dalam seberapa cepat rambut seseorang tumbuh. "Pada umumnya, bulan-bulan musim panas rambut tumbuh sedikit lebih cepat karena sirkulasi. Jika rambut bob sepanjang dagu, akan memerlukan waktu 3-4 bulan untuk tumbuh sampai ke bahu," jelas Reyman.

Demikianlah ulasan mengenai berapa lama rambut tumbuh setelah dipotong. Semoga informasi ini bermanfaat.

