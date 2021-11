Oat Instan Hingga Roti Gandum, 5 Makanan Berserat Ini Sebaiknya Dihindari Supaya Menurunkan Berat Badan Sukses

ERA.id - Makan cukup serat saat mencoba menurunkan berat badan sangat penting bagi seseorang yang sedang diet. Serat seperti gandum utuh, buah-buahan dan sayuran membantu meningkatkan jumlah bakteri usus yang sehat, mencegah sembelit dan meningkatkan kehilangan lemak secara keseluruhan.



Serat juga dapat membantu membuatmu kenyang lebih lama, mencegah mengunyah yang tidak sehat dan mempertahankan tingkat asupan kalori secara keseluruhan. Tapi tidak semua serat sama dan sebaiknya harus kamu hindari.



Beberapa makanan serat dapat menghambat penurunan berat badan jika dimasukkan dalam diet atau dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Berikut adalah 5 makanan berserat yang harus dihindari saat mencoba menurunkan berat badan, seperti dilansir dari Times of India.

1. Oat instan

Oat (Foto:Pexels/Daria Shevtsova)

Oatmeal adalah sarapan paling sehat yang bisa didapatkan saat mencoba menurunkan berat badan. Oat kaya akan serat, protein, dan nutrisi lain yang mendukung proses penurunan berat badan. Namun tidak semua jenis oat sama dan memberikan manfaat yang sama. Oat instan memiliki tinggi kalori dan mengandung gula. Oat instan juga memiliki indeks glikemik tinggi yang dapat meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat.

2. Roti gandum utuh

Roti gandum utuh sering disebut lebih baik daripada roti cokelat dan roti putih untuk menurunkan berat badan. Sejujurnya, tidak ada perbedaan di dalamnya. Roti gandum tidak memiliki banyak serat dan hanya memiliki sedikit manfaat dibandingkan dengan jenis roti lainnya. Mereka masih tidak sehat dan rendah nutrisi dibandingkan dengan buah-buahan dan sayuran. Jadi, jika kamu ingin menurunkan berat badan lebih cepat, sebaiknya harus menghindari roti gandum.

3. Sup krim sayuran

Sup krim sayuran (Foto: Pexels/Votsis Panagiotis)

Ketika berbicara tentang sup untuk menurunkan berat badan, pilihlah sup bening, bukan sup krim sayur. Sup krim memang mengandung serat, tetapi juga kaya akan kalori. Ini dapat meningkatkan jumlah kalori harian yang dapat berbahaya bagimu saat mencoba menurunkan berat badan. Jadi, ganti sup krim dengan sup bening seperti kaldu sayuran atau kaldu tulang.

4. Sereal

Sereal sarapan memang mudah dan enak disantap di pagi hari, tetapi secara kesehatan itu tidak baik. Bahkan jika sereal diberi label sebagai gandum utuh atau kaya serat, itu tidak begitu bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk menurunkan berat badan. Sereal rasa mengandung tambahan gula dan juga tinggi kalori. Jadi, meskipun kaya serat, mereka bukanlah pilihan makanan yang ideal untuk menurunkan berat badan.

5. Jus buah kemasan

Jus (Foto: Pexels/Anete Lusina)

Buah mengandung serat, tetapi tidak dengan jus buah dalam kemasan. Meskipun kamu mendapatkan jus kemasan yang diperkaya dengan nutrisi lain, tetapi tentu saja tidak mengandung serat. Ini dapat memperhambat penurunan berat badan. Jus kemasan tinggi kalori dan kandungan gula. Alih-alih jus buah memiliki smoothie buah buatan sendiri atau buah utuh. Jus yang dibuat sendiri lebih sehat, kaya serat, dan membantu menurunkan berat badan dengan cara lebih baik.

Tag: tips diet diet sehat makanan serat