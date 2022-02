Sederet Mitos dan Fakta Covid-19 Varian Omicron yang Bikin Resah di Masyarakat Serta Klarifikasi WHO

ERA.id - Sejak varian B.1.1.529 dinyatakan sebagai Variant of Concern dan diberi nama Omicron pada 26 November 2021, pemahaman tentang varian ini telah meningkat pesat, berkat penelitian global kolaboratif dan berlalunya waktu, memungkinkan WHO untuk mengamati perilakunya dan bagaimana hal itu memengaruhi individu dan komunitas selama beberapa minggu.



Sayangnya, karena ada kesenjangan pengetahuan di sekitar Omicron, banyak spekulasi, asumsi, dan kesalahan informasi yang dikomunikasikan tentang varian tersebut, sehingga menyulitkan individu dan pihak berwenang untuk mengambil keputusan yang tepat untuk perlindungan kesehatan.



Data epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa kita sekarang melihat peningkatan pesat dalam tingkat infeksi COVID-19 di Wilayah Eropa WHO, sebagian besar sebagai akibat dari penyebaran varian Omicron baru. Sebagai contoh, pada bulan September 2021, lebih dari 1 juta kasus baru COVID-19 setiap minggunya, tetapi pada minggu pertama Januari 2022 ini telah meningkat menjadi lebih dari 7 juta kasus yang dilaporkan dalam satu minggu.



Melansir dari laman resmi Euro.who, berikut mitos dan fakta tentang Covid-19 varian omicron yang perlu dipahami, beserta penjelasan lengkapnya.

Ilustrasi pandemi covid-19 (Unsplash/Vladimir Fedotov)

1. Mitos: Omicron hanya menyebabkan penyakit ringan

Fakta: Omicron tampaknya tidak terlalu parah dibandingkan varian Delta, tetapi tidak boleh dianggap ringan.

Penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai tingkat keparahan dan potensi dampak Omicron.



Sejumlah negara telah menunjukkan bahwa tingkat keparahan infeksi dari Omicron pada populasi mereka lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Namun, dampak Omicron ini sebagian besar telah diamati di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi di Kawasan: tingkat rawat inap dan kematian yang relatif lebih rendah sejauh ini sebagian besar efek vaksinasi, terutama dari kelompok rentan. Tanpa vaksin lebih banyak orang kemungkinan akan berada di rumah sakit. Terlalu dini untuk mengatakan apa dampak Omicron pada negara-negara dengan penyerapan vaksinasi yang lebih rendah dan pada kelompok yang paling rentan.



2. Mitos: Karena Omicron tidak terlalu parah, kita akan melihat lebih sedikit rawat inap dan sistem kesehatan kita akan mampu mengatasinya

Fakta: Omicron masih menghadirkan risiko tinggi bagi sistem kesehatan kita.



Risiko keseluruhan yang terkait dengan Omicron tetap sangat tinggi karena sejumlah alasan. Data saat ini menunjukkan bahwa Omicron memiliki keunggulan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Delta. Bahkan jika infeksi Omicron kurang parah dibandingkan dengan Delta, peningkatan kasus yang cepat akan mengakibatkan peningkatan rawat inap, memberi tekanan pada sistem perawatan kesehatan untuk merawat pasien dengan COVID-19 dan jenis penyakit lainnya.



3. Mitos: Vaksin tidak bekerja melawan Omicron

Fakta: Vaksin menawarkan perlindungan terbaik yang tersedia terhadap Omicron.

Vaksinasi diharapkan memberikan perlindungan penting terhadap penyakit parah dan kematian yang disebabkan oleh Omicron, seperti halnya dengan varian lain yang masih beredar. Sampai saat ini, tingkat rawat inap dan kematian yang relatif lebih rendah dari Omicron sebagian besar berkat begitu banyak orang di Wilayah yang sudah divaksinasi. Vaksinasi mendorong respons kekebalan tubuh terhadap virus, yang tidak hanya melindungi kita dari varian yang saat ini beredar (termasuk Omicron) tetapi juga kemungkinan akan memberikan perlindungan dari penyakit parah akibat mutasi COVID-19 di masa depan.

Ilusatrsi vaksin (Unsplash/Daniel Schludi)



4. Mitos: Orang yang tidak divaksinasi tidak akan sakit parah akibat Omicron

Fakta: Orang yang tidak divaksinasi paling berisiko terkena Omicron.

Benar-benar tidak bijaksana untuk lepas tangan dan berharap yang terbaik dengan Omicron, karena variannya akan menemukan orang-orang yang tetap tidak divaksinasi. Banyaknya infeksi COVID-19 baru telah menyebabkan lebih banyak rawat inap di negara-negara di mana Omicron telah menjadi varian dominan, dengan sebagian besar dari mereka yang memerlukan perawatan di rumah sakit adalah orang-orang yang tidak divaksinasi. Di mana langkah-langkah untuk menghentikan transmisi COVID-19 tidak ada, varian Omicron akan menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seperti gelombang Delta, yang tidak divaksinasi akan terkena dampak paling parah. Rekomendasi utama adalah: Lakukan vaksinasi saat, termasuk dosis booster jika ditawarkan.

5. Mitos: Omicron sama seperti flu biasa

Fakta: Omicron jauh lebih berbahaya daripada flu biasa.

Omicron tidak seperti flu biasa karena lebih mungkin daripada pilek untuk membuat Anda dirawat di rumah sakit. Kami telah melihat bahwa orang yang terinfeksi varian Omicron dirawat di rumah sakit dan beberapa orang telah meninggal karenanya. Orang yang telah terinfeksi Omicron dan sembuh juga diperkirakan berisiko mengalami apa yang disebut kondisi COVID Panjang.

6. Mitos: Infeksi sebelumnya memberikan kekebalan dari Omicron

Fakta: Omicron dapat menginfeksi kembali orang yang sebelumnya pernah mengidap COVID-19.



Jika Anda pernah menderita COVID-19 sebelumnya, Anda tetap harus divaksinasi, karena infeksi ulang dari Omicron masih mungkin terjadi, dengan risiko Anda bisa sakit parah, menularkan virus ke orang lain, atau mengembangkan Long COVID. Mendapatkan vaksinasi lengkap, terlepas dari apakah Anda menderita COVID-19 atau tidak, adalah cara terbaik untuk melindungi diri Anda dan orang lain dari penyakit parah, dirawat di rumah sakit, dan berpotensi meninggal karena virus.

7. Mitos: Booster tidak efektif melawan penyakit parah dari Omicron

Fakta: Booster jab efektif dalam meningkatkan perlindungan terhadap penyakit parah dari Omicron dan semua varian COVID-19 lainnya.



Efektivitas vaksin COVID-19, seperti banyak vaksin lain, seperti vaksin untuk flu, berkurang seiring waktu, jadi jika Anda ditawari suntikan booster, ambillah. Ini benar-benar akan meningkatkan perlindungan Anda terhadap penyakit parah dari Omicron dan varian COVID-19 lainnya. Nasihat ini sangat penting bagi orang-orang dalam kelompok berisiko, seperti mereka yang berusia di atas 60 tahun dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya, yang paling berisiko menjadi sakit parah akibat infeksi. Petugas kesehatan juga harus mendapatkan suntikan booster karena risiko tinggi mereka terpapar virus dan bahaya penyebarannya ke orang-orang rentan yang mereka rawat.

8. Mitos: Masker tidak berguna untuk melawan Omicron karena ada celah di dalamnya yang lebih besar daripada virus

Fakta: Mengenakan masker adalah tindakan perlindungan yang efektif untuk membantu mengurangi infeksi dan penyebaran Omicron.

Berdasarkan bukti WHO sejauh ini, semua tindakan pencegahan yang bekerja melawan varian Delta terus efektif melawan Omicron – dan ini termasuk pemakaian masker. Omicron bergerak sangat cepat sehingga, selain vaksinasi, semua tindakan pencegahan lainnya – memakai masker; membersihkan tangan; jarak fisik; menghindari ruang tertutup, terbatas atau ramai; batuk atau bersin ke siku atau tisu yang tertekuk; dan memastikan ventilasi yang baik – diperlukan untuk membendung gelombang infeksi dan melindungi petugas dan sistem kesehatan.





9. Mitos: Dengan Omicron yang tidak terlalu parah, kita mendekati akhir pandemi

Fakta: Akhir dari pandemi belum terlihat.



Penting untuk disadari bahwa kita masih memiliki beberapa cara untuk mengakhiri pandemi. Meskipun saat ini kami melaporkan lebih sedikit rawat inap dan kematian di seluruh Wilayah secara keseluruhan, kami menghadapi lonjakan besar dalam kasus COVID-19. Dan meskipun Omicron dengan cepat berkembang di Wilayah, sebagian besar kasus COVID-19 saat ini masih disebabkan oleh varian Delta, yang diketahui menyebabkan penyakit parah dan kematian.

Ilustrasi masker (Unsplash/Roman Grachev)



Di negara-negara di mana Omicron menjadi atau telah menjadi varian dominan, WHO juga melihat kasus COVID-19 berlipat ganda setiap 1,5 hingga 3 hari – dengan rawat inap meningkat pesat sebagai hasilnya.



Karena itu, kami tidak oleh lengah. Terlepas dari di mana Anda tinggal, atau usia Anda, Anda masih perlu divaksinasi ketika giliran Anda, dengan kursus lengkap dan dosis booster jika ditawarkan, dan terus melakukan semua tindakan pencegahan lainnya, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain.

