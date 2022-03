Moderna dan Pfizer Ajukan Izin Booster Tahap Kedua, Stuntik Vaksin Bakal 4 Kali?

ERA.id - Moderna pada Kamis (17/3) mengajukan izin penggunaan darurat booster kedua vaksin COVID-19 untuk semua orang dewasa kepada regulator AS saat lonjakan kasus di sejumlah negara menimbulkan kekhawatiran gelombang pandemi lanjutan.



Pengajuan izin itu dilakukan setelah Pfizer dan mitranya asal Jerman, BioNTech, mengajukan permohonan otorisasi bagi suntikan booster kedua vaksin mereka untuk kaum lansia di atas 65 tahun ke Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).



Moderna menyebutkan permohonan mereka mencakup semua orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, sehingga Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) dan penyedia layanan kesehatan dapat menentukan prosedur yang sesuai, termasuk bagi orang-orang yang lebih rentan terhadap COVID-19 karena usia atau penyakit bawaan.



