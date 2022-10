Fokus Beritakan Tragedi Itaewon, Beberapa TV Batal Siarkan Program Hiburannya

ERA.id - Deretan variety show Korea Selatan batal tayang, setelah ratusan orang meninggal dunia di Itaewon, Korea Selatan, pada Sabtu (29/10/2022), saat merayakan Halloween di Itaewon.



Variety show Korea Selatan memutuskan untuk membatalkan tayangan mereka, pada Minggu (30/10/2022). Beberapa di antaranya adalah Running Man, King of the Mask Singer, Animal Farm, Sing for Gold, Game Caterer 2, hingga Comedy Big League.



Dilansir dari Soompi, seluruh stasiun televisi nasional maupun berbayar Korea Selatan memang tengah fokus dengan tragedi di Itaewon. Mereka membatalkan penayangan program dan memilih fokus menyiarkan berita tragedi Itaewon, daripada program hiburan.



Sebelumnya, acara pesta Halloween SM Entertainment yang akan digelar 30 Oktober 2022 juga dibatalkan dan agensi sudah merilis pernyataan. Tak hanya itu, acara musik mingguan Inkigayo juga membatalkan penayangannya.



Sebagai informasi, pada pesta Halloween di Itaewon muncul sekitar 100 ribu orang untuk merayakannya. Acara ini berakhir menjadu tragedi berdarah dengan 151 orang tewas dan banyak yang mengalami luka.