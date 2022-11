Dituduh Jadi Penyebab Kerumunan di Itaewon, Agensi Yoo Ah In Beri Pembelaan

ERA.id - Agensi Yoo Ah In, UAA, membantah tegas aktornya menjadi dalang penyebab kerumunan di Itaewon, Sabtu (29/10/2022). Agensi membantah klaim tersebut tidak benar.



Rumor mengenai keberadaan Yoo Ah In di Itaewon ini dengan cepat menyebar di media sosial. Hal ini lantaran klaim dari seseorang yang menyebut penyebab kerumunan akibat adanya seorang selebriti.



Tuduhan tersebut pun langsung mengarah ke aktor Yoo Ah In, yang secara kebetulan memang tinggal di Itaewon. Aktor 36 tahun itu juga dikenal sering berkunjung ke bar maupun restoran yang ada di sana.



Sayangnya tuduhan tidak mendasar itu langsung di bantah tegas oleh agensiya, UAA. Dalam bantahannya, agensi justru menyebut Yoo Ah In tidak berada di Korea Selatan pada malam kejadian.



“Pada 29 Oktober, Yoo Ah In meninggalkan negara itu dengan penerbangan internasional. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan lonjakan penonton Itaewon,” kata UAA, dikutip Wikitree, Selasa (1/11/2022).



Diketahui sebelumnya jumlah korban dari tragedi Itaewon terus bertambah setiap harinya. Menurut catatan sedikitnya 156 orang tewas dan melukai 151 lainnya.



Menurut laporan berita, polisi telah memperingatkan terhadap pencemaran nama baik, menyatakan mereka akan waspada dalam menuntut semua kasus pencemaran nama baik yang melibatkan lonjakan massa.



Telah dilaporkan bahwa polisi telah mulai menyelidiki enam kasus pencemaran nama baik dan telah meminta 63 posting online terkait dengan tragedi itu untuk dihapus.



Begitupun Stasiun Pemadam Kebakaran Yongsan yang mengklarifikasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan tidak ada "penyebab" spesifik dari lonjakan kerumunan yang dapat diverifikasi.