Elon Musk Ultimatum Karyawan, Beri Pilihan Kerja Keras atau Keluar

ERA.id - Pemilik baru Twitter Elon Musk kembali menunjukkan kekuasaannya. Kali ini Musk memberi ultimatum kepada karyawan untuk bekerja keras atau keluar dari perusahaan.



Ultimatum yang diberikan Elon Musk itu beredar melalui email internal larut malam yang dikirim Musk kepada karyawan dengan judul 'A Fork in the Road'. Dalam memo tersebut Musk mengatakan, demi membangun keberhasilan Twitter di dunia dibutuhkan kerja keras dari para karyawan.



"Ke depan, untuk membangun terobosan Twitter 2.0 dan berhasil di dunia yang semakin kompetitif, kita harus sangat keras. Ini berarti bekerja berjam-jam dengan intensitas tinggi. Hanya kinerja luar biasa yang akan menjadi nilai kelulusan," kata Elon Musk dalam memo internal, dikutip CNN, Kamis (17/11/2022).



Dalam memo tersebut juga dijelaskan oleh Musk bagaimana Twitter akan lebih didorong oleh teknik, dan kemudian memberikan para karyawan ultimatum untuk menyetujui aturan tersebut.



Menurut laporan The Washington Post, para karyawan diberikan waktu hingga Kamis (17/11/2022) sebelum bukul 17:00 waktu setempat untuk menyetujui hal tersebut. Bila karyawan tidak menyetujui ultimatum Musk, maka mereka akan dipecat dan akan diberikan pesangon tiga bulan.



"Jika Anda yakin ingin menjadi bagian dari Twitter baru, silakan klik ya pada tautan di bawah," tegasnya.



Ultimatum Elon Musk itu muncul ketika ia secara terbuka berdebat dengan karyawan Twitter beberapa waktu lalu. Hal ini juga terjadi setelah Musk menyingkirkan petinggi Twitter dan melakukan PHK masal kepada karyawan, termasuk menghilangkan dewan direksi, eksekutif Twitter, dan lainnya.



"Apa pun keputusan yang Anda buat, terima kasih atas upaya Anda untuk menjadikan Twitter sukses," tutup memo tersebut.