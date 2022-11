Doja Cat Panik Tak Bisa Ubah Nama Twitter, Elon Musk Bilang Begini

ERA.id - Musisi Doja Cat mendadak panik setelah menyadari nama akun Twitternya tidak bisa diganti. Ia bahkan meminta bantuan Elon Musk untuk memperbaiki kesalahan itu.



Melalui serangkaian cuitan di Twitter, Doja Cat meluapkan emosinya lantaran ia tidak bisa mengubah nama untuk akun Twitter resmi miliknya. Sebab akun Twitter itu ia beri nama 'Chrsitmas' saat perayaan Halloween beberapa waktu lalu.



"Mengapa saya tidak bisa mengubah nama saya di sini. Bagaimana cara mengubahnya, sialan kau Elon!" cuit Doja Cat, Kamis (10/11/2022).



Berulang kali mencoba untuk mengubah namanya, usaha keras pelantun "Boss Bitch" itu pun sia-sia. Ia pun meminta pertolongan kepada Elon Musk, bos sekaligus pemilik baru Twitter.



"Saya tidak mau menjadi natal selamanya @elonmusk, tolong bantu saya bikin kesalahan," ucapnya.

i don’t wanna be christmas forever @elonmusk please help i’ve made a mistake