Sudah Dua Kali Kepala Tikus Ditemukan dalam Kotak Makan Siang Kantin di China, Kacau!

ERA.id - Untuk kedua kalinya dalam sebulan, kepala tikus ditemukan di kotak makan siang sebuah kafetaria di China, lapor media pemerintah pada Selasa (28/6/2023). Hal tersebut memicu perdebatan yang lebih besar tentang keamanan pangan di negara tersebut.

Kepala hewan pengerat itu ditemukan di kotak makan siang di kafetaria rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok di daerah Xiushan, menurut media pemerintah mengutip pernyataan dari biro regulasi pasar di Chongqing.

Sebuah video yang diunggah online menunjukkan kepala tikus di sepiring moyuya, makanan khas lokal berupa hidangan rebusan bebek dengan konjac.

#EXCLUSIVE CHINA SOS!

The head of a mouse was suspected to be eaten in the canteen of "Xiushan County Hospital of Traditional Chinese Medicine" pic.twitter.com/iMERNnOeXh