Satu Kotak Hitam China Eastern Airlines Berhasil Ditemukan, Kondisinya Sudah Seperti Ini

ERA.id - Salah satu perekam penerbangan atau kotak hitam dari pesawat China Eastern Airlines yang jatuh berhasil ditemukan. Kotak hitam itu ditemukan oleh regu penyelamat di lokasi jatuhnya pesawat.



Media pemerintah China mengabarkan salah satu dari dua kotak hitam China Eastern Airlines berhasil ditemukan. Penemuan itu terjadi pada Rabu (23/3/2022) setelah hujan deras mengguyur lokasi jatuhnya Boeing 737-800.



"Kotak hitam pesawat penumpang China Eastern Airlines yang jatuh Senin sore di Daerah Otonomi Guangxi Zhuang China selatan telah ditemukan," kata tim penyelamat di lokasi mengatakan dikutip Xinhua via CNBC, Rabu (23/3/2022).



Just in: A black box of the China Eastern Airlines passenger plane that crashed Monday afternoon in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region has been recovered, rescuers at the site told Xinhua Wednesday pic.twitter.com/vF4a1qG62n